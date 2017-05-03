В Якутии готовят указ о кадровой политике в сельском хозяйстве

2 мая Егор БОРИСОВ провел совещание по рассмотрению проекта указа «О кадровой политике в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия)».

С основным докладом выступил первый заместитель председателя правительства РС(Я) – министр сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) Петр АЛЕКСЕЕВ.

Ректор Якутской государственной сельскохозяйственной академии Иван СЛЕПЦОВ представил участникам совещания информацию о состоянии и перспективах развития учебного заведения.



Егор Борисов отметил, что, во-первых, надо определится с целями и задачами кадровой политики в сельском хозяйстве. По его мнению, специалистов высокого уровня в республике по-прежнему не хватает. Глава считает, что в разрабатываемом документе должны быть заложены четкие механизмы реализации кадровой политики в сельском хозяйстве. При этом указ должен носить комплексный характер, так как кадровый вопрос охватывает множество направлений.

«Что я имел в виду, когда давал поручение подготовить такой указ? Нам необходимо поднять статус сельскохозяйственных работников, селян. Наши люди хотят работать, развиваться, но зачастую они пока далеки от экономических и юридических знаний. Не знают, как вести бизнес, буксуют в элементарных вопросах. Поэтому сегодня в сельской местности нужно ввести всеобуч по основам рыночной экономики», — заявил Ил Дархан.

Егор Борисов добавил, что одной из эффективных форм может быть обучение через телевидение. Поэтому отдельным пунктом в указ будет включена работа со средствами массовой информации.

«Мы в сельском хозяйстве начинаем менять ситуацию в целом. Селяне должны знать, что для них есть только одна гарантия – это закуп продукции по достойной цене. Об этом надо рассказывать и показывать по телевидению. То есть нам надо создать такие условия, которые повышали бы интерес людей к доходам и ко всему передовому в сельском хозяйстве», — подчеркнул глава.

Говоря о трудоустройстве выпускников, Егор Афанасьевич привел пример, как молодой человек, получивший образование по специальности «землеустроитель», не находит работы, так как в республике предусматривается всего 20-30 штатов, хотя землеустроительных работ предостаточно. «Значит надо заниматься бизнесом. То есть молодых людей надо заранее готовить к этому», — сделал вывод глава. То же самое со специалистами по коммунальному хозяйству, зоотехникам, ветеринарам. Еще одним эффективным способом является проведение проектных конкурсов по медицине, образованию, сельскому хозяйству и другим отраслям, о чем Борисов говорил на II форуме «Выпускник 2017: за новое село!»

Как резюмировал глава республики, его указ о кадровой политике в сельском хозяйстве должен быть прагматичным и доходчивым. В нем необходимо обязательно предусмотреть механизмы аналогичные проекту «Начинающий фермер», благодаря которому молодые люди укрепляют сельское хозяйство, а с другой стороны находят себе работу. Кроме этого, Егор Борисов дал указание возродить профессиональные конкурсы дояров, агрономов, трактористов на районном и республиканском уровне, что тоже будет стимулировать интерес к профессии. Также, убежден Ил Дархан, сегодня, пусть даже в небольших объемах, надо уделить внимание оказанию поддержки молодым специалистам в строительстве жилья, выделять им земельные участки через программы министерств. По его словам, в этой работе должны участвовать и служба занятости, и министерство труда и социального развития.

В ходе обсуждения проекта указа свои предложения внесли премьер-министр Евгений Чекин, первый вице-премьер-министр экономики Алексей СТРУЧКОВ, директор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства Айаал СТЕПАНОВ, директор Якутского сельскохозяйственного техникума Андрей САМСОНОВ, руководитель Департамента проектного управления Администрации главы РС(Я) и правительства РС(Я) Роман СОЛОДУХИН, министр образования и науки Владимир ЕГОРОВ, министр по делам молодежи и семейной политике Афанасий ВЛАДИМИРОВ, вице-премьер Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ, руководитель Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации главы РС(Я) и правительства РС(Я) Андрей МАРТЫНОВ, первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Иван ЛУЦКАН.

Подводя итоги совещания, Егор Борисов поручил в кратчайшие сроки завершить подготовку проекта указа главы РС(Я) «О кадровой политике в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия)» с учетом внесенных предложений.



Источник: egorborisov.ru