В Якутии горят частные дома и бани

01 декабря 2018 г. в 16.32 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной бане на улице Нефтянников в поселке Кысыл-Сыр Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно- спасательного подразделения горела баня открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена баня по всей площади. Пожарными спасен рядом стоящий жилой дом. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

01 декабря 2018 г. в 19.20 на пульт «01» поступило сообщение о том, что 2-х квартирный частный дом на улице Мархинка в городе Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешним признакам ничего не было. В результате пожара огнем повреждены полы под печкой на площади 2 кв.м. Пожарными спасен частный дом. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновный хозяин. Ущерб устанавливается.

01 декабря 2018 г. в 20.12 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на 4-м Северном проезде в городе Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел пристрой открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены кровля дома и пристрой по всей площади 159 кв.м. Пожарными спасен частный дом. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите засостоянием дымоходов!

Фото открытые источники