В Якутии горят частные дома, гаражи, бани, автомашины

24 ноября 2018 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

23 ноября 2018 г. в 05.59 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Ойунского в п.Черский Нижне-Колымского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены гараж и автомобиль по всей площади 15 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

23 ноября 2018 г. в 07.44 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомашина УАЗ на ФАД Колыма Томпонского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела автомашина. В результате пожара огнем повреждена автомашина по всей площади. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливаются.

23 ноября 2018 г. в 19.14 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня улице Строительная с.Намцы Намского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через 4 минуты горела баня открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена баня внутри по всей площади 15 кв.м. Пожарными спасено рядом стоящее сооружение. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливаются.

23 ноября 2018 г. в 20.57 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Киренская п.Захаровка г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел частный дом. В результате пожара огнем повреждены частный дом и веранда по всей площади. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливаются.

23 ноября 2018 г. в 22.25 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-х этажный жилой дом на улице Гагарина п.Усть-Нера Оймяконского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было видно задымление в одной из квартир. В результате пожара огнем повреждена комната на площади 12 кв.м. Пожарными спасен жилой дом. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!