В Якутии горит более 500 га леса

Площадь лесных пожаров на территории Якутии возросла за сутки с 450 до 587,5 га, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

«На территории Якутии за сутки площадь пожаров возросла с 450 до 587,5 га. Самая критическая ситуация в Усть-Алданском районе, где лес горит в пяти км от райцентра — села Борогонцы, в этом районе площадь возгорания оставляет 350 га. В районе объявлен режим ЧС. К тушению пожара привлечены 72 человека и восемь единиц техники», — сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, в Якутии действует пять природных пожаров на территории лесного фонда Вилюйского, Мегино- Кангаласского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Намского районов. «В воскресенье лесопожарным формированиям удалось ликвидировать пожар в лесном фонде Сунтарского района, а также локализовать активное горение в Намском районе», — отметили в управлении.

В тушении пожаров в регионе задействованы 202 человека и 18 единиц техники, добавили в МЧС.