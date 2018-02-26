В Якутии горели машины и дача

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

25 февраля 2018 г. в 11.42 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Лермонтова г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек на площади 1 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

25 февраля 2018 г. в 16.04 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на улице Терехова с.Кобяй Кобяйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 2 минуты горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден автомобиль «УАЗ Хантер» на площади 6 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

25 февраля 2018 г. в 19.50 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре частной дачи в г.Мирном. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 12 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.