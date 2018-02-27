В Якутии горели гаражи и баня

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

26 февраля 2018 г. в 04.01 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Лукина в селе Амга Амгинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут было задымление по всей площади гаража. В результате пожара огнем повреждены стены и потолок у печи на площади 10 кв. м., наружная стена дома на площади 10 кв.м. Общая площадь составила 20 кв.м. Пожарными спасен частный дом и автомобиль. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновный и ущерб устанавливается.

26 февраля 2018 г. в 07.32 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной бане на улице Озерная в селе Мындаба Чурапчинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горела баня. В результате пожара огнем повреждена баня по всей площади 12 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

26 февраля 2018 г. в 12.50 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице 70 лет Октября в селе Сунтар Сунтарского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем повреждены гараж и два автомобиля на площади 54 кв.м. Спасен рядом стоящий жилой дом. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновный и ущерб устанавливается.