В Якутии горели дома и бани

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

09 сентября 2018 г. в 00.01. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Дружинская с. Абый Абыйского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, горел дом. В результате пожара дом поврежден по всей площади. Общая площадь пожара — 64 кв.м. Предполагаемая причина пожара несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается.

09 сентября 2018 г. в 14.09. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Пионерская п. В.Куранах Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, горел дом. В результате пожара огнем повреждена кровля дома на площади 90 кв.м., баня и сарай по всей площади. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

09 сентября 2018 г. в 21.46. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на 7 километре Покровского тракта г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, горело строение. В результате пожара баня повреждена по всей площади. Общая площадь пожара – 20 кв.м. Предполагаемая причина пожара несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается.

09 сентября 2018 г. в 22.10. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в строении на ул. Хахсыган в с. Суола-Морук Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, горело строение. В результате пожара строение повреждено по всей площади. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.