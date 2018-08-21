В Якутии горели дома, баня и грузовик

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

20 августа 2018 г. в 06.14. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в жилом доме на ул. Тайга с. Верхневилюйск Верхневилюйского района. К моменту прибытия пожарного подразделения — через четыре минуты, из-под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 2 кв.м. Предполагаемая причина пожара — детская шалость. Виновник и ущерб устанавливаются.

20 августа 2018 г. в 14.20. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. 50 лет ВЛКСМ г. Алдана. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через три минуты, из квартиры шел дым. В результате пожара огнем повреждено кресло и пол на площади 5 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении. Ущерб устанавливается. Пожарными спасен жилой дом.

20 августа 2018 г. в 16.50. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на 12 километре Сергеляхсского шоссе, микрорайон Сосновый берег г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через пять минут, горела кровля строения. В результате пожара кровля повреждена на площади 50 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается.

20 августа 2018 г. в 17.31. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание автомобиля «ЗИЛ-131» в п. Жилинда Оленекского района. К моменту прибытия добровольной пожарной команды к месту вызова, горел автомобиль. В результате пожара автомобиль поврежден по всей площади. Общая площадь пожара — 24 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!