В Якутии главы трех муниципальных образований привлечены к административной ответственности

По инициативе прокуратуры Оленекского района главы трех муниципальных образований привлечены к административной ответственности за нарушение порядка обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления

Прокуратура Оленекского района провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции, по итогам которой установлено, что в нарушение Федеральных законов «О противодействии коррупции» и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» администрациями 3 муниципальных образований района на официальных сайтах не размещены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых должностными лицами, замещающих должности муниципальной службы.

В связи с этим, прокуратурой района в отношении глав муниципальных образований возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.13.27 КоАП РФ — не размещение в сети «Интернет» информации о деятельности органов местного самоуправления, если обязанность по размещению такой информации установлена федеральным законов.

По результатам рассмотрения дел мировым судьей виновные лица привлечены к ответственности в виде назначения административных штрафов.