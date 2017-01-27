В Якутии главу наслега наказали за ленивого сотрудника?

Прокуратура Усть-Алданского провела проверку соблюдения администрацией МО «Мюрюнский наслег» федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.

Установлено, что администрацией поселения, в нарушение установленного Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 30-дневного срока рассмотрения заявлений, письменные обращения 3 граждан, поступившие в ноябре 2016 года по жилищно-коммунальным и строительным вопросам не рассмотрены, письменный ответ о результатах рассмотрения заявителям не дан.

Прокуратура района внесла в связи с этим в адрес главы администрации поселения представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушенные права граждан восстановлены, виновное должностное лицо — специалист администрации привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура района возбудила в отношении главы муниципального образования дело об административном правонарушении, предусмотренного ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам его рассмотрения, мировым судьей глава муниципального образования привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 5 000 рублей.