В Якутии главу муниципалитета признали виновным

На основании обращения жительницы с. Саскылах прокуратура Анабарского района провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрацией МО «Саскылахский национальный (Эвенкийский) наслег».

Установлено, что заявительница в конце марта т.г. обратилась в администрацию наслега с письменным заявлением по поводу ненадлежащего содержания дороги местного значения и другим вопросам.

Вместе с тем, в нарушение требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» администрацией обращение женщины в установленный законом срок не рассмотрено, ответ ей не направлен.

Прокуратура района внесла в связи с этим в адрес главы наслега представление, а также возбудила в его отношении дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам рассмотрения административного дела, постановлением мирового судьи глава признан виновным в совершении правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 000 руб.

Представление находится на рассмотрении и контроле прокуратуры района.