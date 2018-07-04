Задержан глава Усть-Маи. Взятка

Руководителем следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении главы МО «Поселок Усть-Мая» по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством).
По данным следствия, в 2016 году глава получил от одного из индивидуальных предпринимателей взятку в сумме 1 миллиона рублей за осуществление выплаты по муниципальному контракту на сумму 75 миллионов рублей, заключенному для приобретения домов для жителей п. Усть-Мая по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
Как полагает следствие, глава под различными предлогами оттягивал сроки подписания документов на оплату за строительство жилого сектора, тем самым вымогая денежные средства у индивидуального предпринимателя.
Глава задержан, 3 июля 2018 года ему предъявлено обвинение. Вину в совершенном преступлении он признал.
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Республики Саха (Якутия). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет УФСБ России по Республике Саха (Якутия).
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