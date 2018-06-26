В Якутии глава села досрочно подал в отставку

Прокуратура Нюрбинского района провела проверку администрации МО «Чукарский наслег».

Установлено, что глава муниципалитета заключил в 2016 году договора со своим сыном о проведении последним работ по строительству сквера для отдыха в местности «Эбэ» на территории муниципального образования. Также заключен договор на строительство объекта «Ураhа».

Проверкой выявлено, что в указанных работах сын главы муниципального образования участие не принимал. Фиктивные договора и акты приемки выполненных работ составлены работниками администрации по указанию главы наслега. Работы, организованные главой наслега, проведены другими лицами. Тем не менее, главой наслега в адрес сына перечислены денежные средства в сумме около 70 000 рублей, якобы за часть проведенных им работ.

Кроме этого, согласно материалам прокурорской проверки, глава наслега, в нарушение требований Федеральных законов «О противодействии коррупции», «О муниципальной службе в Российской Федерации», при заключении договоров со своим близким родственником – родным сыном, в целях недопущения возникновения конфликта интересов, не обратился в комиссию по урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих о проводимых сделках.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес председателя наслежного совета депутатов.

В ходе рассмотрения акта прокурорского реагирования главой подано заявление об увольнении по собственному желанию, он освобожден от занимаемой должности.

Кроме того, в настоящее время Нюрбинским МРСО СУ СК РФ по РС(Я) расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки по факту хищения бюджетных средств работниками администрации МО «Чукарский наслег».

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора района.