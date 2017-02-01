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1 февраля 2017, 9:28
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В Якутии глава предала своих избирателей?

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) установлены факты хищения денежных средств со стороны бывшего главы муниципального образования «Легойский наслег» Усть-Алданского района Республики Саха (Якутия).

Установлено, что в период с 2013 по 2014 годы, глава МО «Легойский наслег», используя свое должностное положение, преследуя корыстную цель обогатиться за счет вверенных средств муниципального образования, совершила ряд хищений указанных средств под видом проведения работ по благоустройству населенных пунктов.

Для этого она заключала фиктивные договора на оказание услуг по очистке бытовых отходов, посадке деревьев, перевозке строительных материалов, ремонту дороги и других работ с действующими на территории наслега организациями. На основании этих договоров и сопутствующих подложных документов, подписанных и заверенных администрацией наслега, составлялись акты приема-сдачи оказанных услуг без фактического приема работ.

В результате указанных махинаций злоумышленница обналичивала денежные средства, которые предназначались для оплаты услуг, и распоряжалась ими по своему усмотрению.
Кроме того, глава наслега совершила хищение вверенных ей средств в размере 170 000 рублей, предусмотренных программой «Развитие малого предпринимательства в МО «Легойский наслег» на 2013-2016 гг.».

В результате умышленных действия главы наслега муниципальному образованию причинен материальный ущерб в сумме более 514 000 рублей.

По данному факту Чурапчинским МСО СУ СК Российской федерации возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и ч.2 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).  
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