В Якутии фрагменты ракеты-носителя будут искать с помощью беспилотников

В районах падения фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №3 и №4, который запустят 1 февраля с космодрома «Восточный», на территории Якутии продолжаются подготовительные работы.

Напомним, что это будет третий запуск с космодрома «Восточный».

По информации первого заместителя министра охраны природы Семена Яковлева, в эти дни специалистами ведомства проводятся предпусковые экологические обследования с отбором проб природных сред, встречи с населением в селах Кюбяинде и Кюлекянь Вилюйского улуса.

«Облет района падения с поиском по намеченным радарным комплексом точкам и экологическим обследованием запланировано на 1 и 2 февраля, после запуска ракеты-носителя», — сообщил он.

По решению оперативного штаба, в районе падения РП 983 в Алданском районе не будет применяться радиолокационный комплекс. В связи с низкими температурами планируется применить для поиска беспилотные летательные аппараты. 1 февраля будет осуществлен поисковый вылет с целью обнаружения и фиксации места падения фрагментов головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2», сообщает пресс-служба Минприроды Якутии.

Напомним, что решением КЧС Вилюйского улуса от 29 января по 1 февраля объявлен режим повышенной готовности в МО «2-й Кюлетский наслег», «Югюлятский наслег», «1-й Кюлетский наслег» и «Тылгынинский наслег».