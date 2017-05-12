В Якутии формируется реестр квалифицированных подрядчиков для проведения капремонта

Изменения в порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту вступили в силу с 15 октября 2016 года. Новый порядок утвержден Постановлением Правительства РФ. Теперь подрядчики, прежде чем принять участие в аукционе на электронной торговой площадке РТС-тендер для выполнения работ, обязаны пройти предварительный отбор.

Отбор проходится в два этапа, что обеспечит привлечение добросовестных подрядчиков и, как следствие, более высокое качество капитального ремонта.

Первый этап – предварительный отбор подрядчиков проводится Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики, второй – электронный аукцион – организует Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Якутии. Комиссия по предварительному отбору, созданная Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республикиосуществляет прием и регистрацию заявок и уточняет информацию об участниках.

Необходимо учесть, что в зависимости от видов работ, на выполнение которых будут претендовать подрядные организации, формируется несколько реестров: на разработку проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, выполнение строительно-монтажных работ и т. д. Соответственно с видом работ подрядные организации готовят строго определенный пакет документов, подтверждающий наличие квалифицированных работников, техники, допусков СРО, а также опыта выполнения аналогичных видов работ с должным качеством в установленные сроки.

Сегодня, 12 мая, проведен предварительный отбор подрядных организаций, выполняющихстроительно-монтажные работы, то есть работы по капитальному ремонту общего имущества. К сожалению, из 63 заявившихся организаций, такой отбор прошли 30 подрядчика. Учитывая, что в отборах, которые проводились ранее в реестр были включены 10 подрядных организаций, в реестр включены 40 подрядных организаций.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Леонид ШИБАЕВ отметил: «К строительному сезону у нас сформирован достаточный реестр подрядных организаций по проведению строительно -монтажных работ. Следует отметить, что и в предыдущие годы количество подрядных организаций было порядка 37 – 40. Считаем, что этот ресурс для проведения капитального ремонта достаточным, технический кадровый потенциал имеется.Количество подрядных организаций соответствует тому объему работ, который запланирован в этом году».

Отметим, что работы по капитальному ремонту включают в себя: ремонт кровли, крыши, фундамента и фасада многоквартирного дома, подвальных помещений, внутридомовых инженерных сетей, лифтового оборудования. К услугам относятся: разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проекта и осуществление строительного контроля.