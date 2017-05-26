АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
9
Легкий дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.76
 63.67
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.05.2017, 22:17
Политика
Утвержден проект повестки ХХIX сессии Ил Тумэна
26.05.2017, 22:05
Столица
Бизнес-сообщество столицы поздравили с Днем российского предпринимательства
26.05.2017, 21:58
Культура & Образование
Афиша
Хор ДШИ даст благотворительный концерт, чтоб поехать на фестиваль в Хабаровск
26.05.2017, 20:50
Культура & Образование
Рабочая профессия: Коневод 3 разряда
26.05.2017, 18:54
Столица
Айсен Николаев встретился с коллективом АО «Сахатранснефтегаз»
26.05.2017, 18:48
Республика
В Якутии финансирование северного завоза будет обеспечено в полном объеме
26.05.2017, 18:36
Столица
Видео
Как это было: Праздник Победы в Якутске
26.05.2017, 18:20
Столица
В Якутске отметили День добрососедства
26.05.2017, 18:06
Экономика
Первый республиканский «Фестиваль бизнеса» состоялся
26.05.2017, 18:03
Республика
Персонал «Якутскэнерго» продолжает восстановление электроснабжения после непогоды
26.05.2017, 18:00
Происшествия
Экстра
Сыновья депутата Енторовой дошли до Верховного суда РФ
26.05.2017, 17:53
Столица
Свыше 700 подростков посетили фестиваль «Собери свое лето»
26.05.2017, 17:48
Столица
Жители микрорайона ДСК благоустраивают свои дворы
26.05.2017, 17:41
Происшествия
Экстра
Дело полковника Якутии Мамчура выходит на финишную прямую
26.05.2017, 17:19
Республика
Экстра
Главе Вилюйского района грозит уголовное преследование
26.05.2017, 16:57
Экология
Минприроды выиграло дело в суде
26.05.2017, 16:44
Общество
Коллекционеры Якутии: от фантика до автомобиля
26.05.2017, 16:40
Столица
Культурный паспорт школьника: определены победители интеллектуальной игры
26.05.2017, 16:25
Происшествия
Экстра
Следком: Борис Попов помещен под домашний арест
26.05.2017, 16:15
Спорт
Конные скачки на призы глав улусов
26.05.2017, 16:10
Культура & Образование
Любопытный тренд набирает силу в Якутске
26.05.2017, 15:24
Культура & Образование
Участвуйте и побеждайте: конкурс гитарной песни!
26.05.2017, 15:23
Столица
Мэр Якутска поблагодарил газовиков за оперативность
26.05.2017, 15:15
Столица
Год добра: ветеранам вручили сертификаты на бесплатную доставку питьевой воды
26.05.2017, 14:58
Столица
27 мая — Открытие мотосезона-2017!
26.05.2017, 13:55
Экология
Сахамин Афанасьев принимает участие в VIII Невском конгрессе
26.05.2017, 13:20
Культура & Образование
Подготовка кадров для Аграрной Арктики
26.05.2017, 12:36
Политика
Экстра
Кадровый указ ил дархана
26.05.2017, 12:33
Политика
Лоббизм Федота Тумусова
26.05.2017, 11:57
Происшествия
В Якутии директор конного завода похитил 1,2 млн рублей?
26.05.2017, 11:45
Происшествия
Экстра
Главу Нюрбинского улуса выпустят из СИЗО
26.05.2017, 11:38
Происшествия
Скандал
Возле СВФУ девушку покусали собаки
26.05.2017, 11:38
Общество
Галина Данчикова: Развитие малого и среднего предпринимательства – одно из ключевых условий обновления России
26.05.2017, 11:33
Политика
Актуально: Участки предварительного голосования в городе Якутске!
26.05.2017, 11:04
Происшествия
Паводковая обстановка в Якутии
26.05.2017, 10:26
Республика
Якутяне приняли участие в мероприятии «Оборудование и технологии капитального ремонта зданий»
26.05.2017, 10:15
Политика
Позитив
Егор Борисов получил новую должность
26.05.2017, 10:03
Культура & Образование
Эксклюзив
АГИКИ знакомит с культурой Франции
26.05.2017, 10:02
Столица
Анонс
28 мая в Якутске пройдут ярмарки и выставки товаров народного потребления
26.05.2017, 10:01
Столица
Об ограничении движения транспортных средств на улице Чиряева
26.05.2017, 9:58
Происшествия
Жительницу Якутии оштрафовали за несдержанность
26.05.2017, 9:54
Культура & Образование
Сегодня день рождения звезды эстрады и шоумэна
26.05.2017, 9:14
Культура & Образование
Министр образования и науки Якутии проверил готовность к ЕГЭ
26.05.2017, 9:07
Общество
Василий Тимофеев поздравляет с Днем предпринимателя
26.05.2017, 9:04
Происшествия
В Якутске сгорела дача
26.05.2017, 8:55
Экономика
«Бельгийская модель» реализации алмазов на земле Олонхо
25.05.2017, 21:16
Происшествия
Спасатели доставляют необходимые грузы в частично подтопленную Березовку
25.05.2017, 21:02
Желток
Фотофакт
Сын звездных родителей окончил начальную школу
25.05.2017, 20:17
Желток
Позитив
Варя Maксима рассказала, почему участвует в «Миссис Россия»
25.05.2017, 19:07
Культура & Образование
В центре «Сосновый бор» появилась новая аллея
25.05.2017, 18:59
Культура & Образование
Студенты Якутской ГСХА готовы к трудовому сезону
25.05.2017, 18:55
Общество
Как снег на голову: Ил Дархан нагрянул в поликлинику №1, ГИБДД и бассейн
25.05.2017, 18:07
Республика
Якутские энергетики обсудили вопросы социального партнерства
25.05.2017, 18:06
Происшествия
В Якутске пьяный родитель привез ребенка в школу
25.05.2017, 18:01
Республика
В Мегино-Кангалассе разобьют сквер памяти депутата Александра Романова
25.05.2017, 17:46
Республика
Назван улус, где пройдут Игры Манчаары — 2021
25.05.2017, 17:44
Экология
В сезон охоты выявлено 218 нарушений
25.05.2017, 17:42
Спорт
Успех якутян на чемпионате России по легкой атлетике ПОДА
25.05.2017, 17:37
Республика
Упрдор «Вилюй» сообщил, когда установит понтонные мосты
25.05.2017, 17:31
Спорт
Первенство России: Калуга преподнесла сюрпризы родоначальникам мас-рестлинга
25.05.2017, 17:27
Республика
Паромы связали Якутск и Нижний Бестях
25.05.2017, 17:14
Экология
Взяткодатель, пытавшийся подкупить якутского лесничего, отправится в тюрьму и оплатит штраф в 18 млн. руб.
25.05.2017, 17:11
Республика
Охранная зона газопровода: как быть землевладельцам?
25.05.2017, 17:04
Культура & Образование
СВФУ стал победителем Открытых международных студенческих интернет-олимпиад 2017 года
25.05.2017, 16:57
Республика
Успех совместной работы:»Мастер моторуля!»
25.05.2017, 16:57
Политика
Якутские студенты в Государственной Думе
25.05.2017, 16:48
Столица
Добровольцы столицы помогли участнику Великой Отечественной войны
25.05.2017, 16:46
Республика
Персонал «Якутскэнерго» восстанавливает электроснабжение потребителей, нарушенное непогодой
25.05.2017, 16:42
Происшествия
В Якутии сотрудника ГИБДД пытались подкупить взяткой в 100 тысяч рублей
25.05.2017, 16:02
Происшествия
В банке Якутска обнаружена фальшивая купюра
25.05.2017, 15:55
Культура & Образование
ТЮЗ — к Ысыаху Олонхо
25.05.2017, 15:52
Культура & Образование
В Якутии начал работу Национальный центр прикладного искусства
Архив новостей
Республика
26 мая 2017, 18:48
107

В Якутии финансирование северного завоза будет обеспечено в полном объеме

Финансирование мероприятий в части завоза грузов, топливно-энергетических ресурсов и продуктов питания в северные и арктические районы Якутии в навигацию будет обеспечено в полном объеме. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства республики Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ.
Также основными задачами правительства Якутии являются обеспечение качественной подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов, снижение нагрузки населения при оплате за потребленные коммунальные услуги.
К примеру, в целях компенсации разницы в тарифах из бюджета ежегодно выделяются субсидии, объем которых в 2016 году составил почти 19 млрд. рублей, что составляет больше всех сумм, выделяемых субъектами РФ на данные цели. Такой политикой достигается низкий уровень платежей граждан за коммунальные услуги, у Якутии самый низкий на Дальнем Востоке после Еврейского АО.
Напомним, что в эти дни Правительство Республики Саха (Якутия) проводит совместную работу с Государственным Собранием «Ил Тумэн» по корректировке государственного бюджета региона на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Учитывая превышение темпов роста расходов над темпами роста доходов и исходя из имеющихся источников финансирования дефицита, правительству республики в целях достижения сбалансированности государственного бюджета поручено уменьшить объемы бюджетных ассигнований по отдельным государственным учреждениям на 5% от объемов среднесрочного финансового плана Якутии. При этом одним из основных приоритетов бюджетной политики является безусловное финансовое обеспечение законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий, выплат и компенсаций.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
23.05.2017, 15:29
Желток
Афанасий Максимов объявил о разводе с первой красавицей Якутии
24.05.2017, 20:47
Происшествия
Скандал
В Якутии совершенно дерзкое изнасилование
23.05.2017, 16:00
Происшествия
Экстра
Резонанс
Официально: Сегодня ночью в Якутске убили таксиста службы Maхim
20.05.2017, 12:49
Общество
Причину смерти народного депутата Александра Романова установят в течение суток
24.05.2017, 9:00
Происшествия
Резонанс
Шикарный подарок Якутска признан судом незаконным
25.05.2017, 21:02
Желток
Фотофакт
Сын звездных родителей окончил начальную школу
22.05.2017, 8:43
Политика
Министры ответят за нарушение сроков исполнения поручений Ил Дархана
23.05.2017, 14:49
Происшествия
Экстра
В парке Якутска двое мужчин напали с ножом на женщину
25.05.2017, 10:13
Общество
Правительство Якутии организует для Михаила Николаева шикарный юбилей
21.05.2017, 12:56
Политика
Президент НВК «Саха»: Детские издания на якутском языке нет смысла финансировать
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Видео
Столица
26.05.2017

Как это было: Праздник Победы в Якутске

Экстра
Происшествия
26.05.2017

Сыновья депутата Енторовой дошли до Верховного суда РФ

Столица
26.05.2017

Мэр Якутска поблагодарил газовиков за оперативность

Экстра
Политика
26.05.2017

Кадровый указ ил дархана

Политика
26.05.2017

Лоббизм Федота Тумусова

Скандал
Происшествия
26.05.2017

Возле СВФУ девушку покусали собаки

Позитив
Политика
26.05.2017

Егор Борисов получил новую должность

Эксклюзив
Культура & Образование
26.05.2017

АГИКИ знакомит с культурой Франции