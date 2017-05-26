В Якутии финансирование северного завоза будет обеспечено в полном объеме

Финансирование мероприятий в части завоза грузов, топливно-энергетических ресурсов и продуктов питания в северные и арктические районы Якутии в навигацию будет обеспечено в полном объеме. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства республики Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ.

Также основными задачами правительства Якутии являются обеспечение качественной подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов, снижение нагрузки населения при оплате за потребленные коммунальные услуги.

К примеру, в целях компенсации разницы в тарифах из бюджета ежегодно выделяются субсидии, объем которых в 2016 году составил почти 19 млрд. рублей, что составляет больше всех сумм, выделяемых субъектами РФ на данные цели. Такой политикой достигается низкий уровень платежей граждан за коммунальные услуги, у Якутии самый низкий на Дальнем Востоке после Еврейского АО.

Напомним, что в эти дни Правительство Республики Саха (Якутия) проводит совместную работу с Государственным Собранием «Ил Тумэн» по корректировке государственного бюджета региона на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Учитывая превышение темпов роста расходов над темпами роста доходов и исходя из имеющихся источников финансирования дефицита, правительству республики в целях достижения сбалансированности государственного бюджета поручено уменьшить объемы бюджетных ассигнований по отдельным государственным учреждениям на 5% от объемов среднесрочного финансового плана Якутии. При этом одним из основных приоритетов бюджетной политики является безусловное финансовое обеспечение законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий, выплат и компенсаций.

Источник: Пресс-служба Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).