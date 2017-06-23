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23 июня 2017, 9:52
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В Якутии фельдшера хотели убить за медлительность?

Прокуратура Абыйского района утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством.

По версии следствия, обвиняемый в мае 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, умышленно с целью запугивания, угрожал убийством, приехавшему по вызову фельдшеру, поскольку сделал вывод, что ему недостаточно оперативно оказывается медицинская помощь.

Угрозу убийством потерпевшая восприняла реально, так как имелись основания опасаться осуществления данной угрозы.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 119 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

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Источник: Пресс-служба прокуратуры республики Саха (Якутия).
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