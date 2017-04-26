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26 апреля 2017, 1:58
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В Якутии ещё 16 сёл полностью запретили продажи алкоголя

Шестнадцать населённых пунктов Якутии – село Чакыр муниципального образования «Чакырский наслег» Чурапчинского улуса; сел Сулгаччы и Сэргэ-Бэс муниципального образования «Сулгачинский наслег» Амгинского улуса; село Тумул муниципального образования «Модутский наслег» Намского улуса; село Суола муниципального образования «Морукский наслег» Мегино-Кангаласского улуса; село Усун-Кюель муниципального образования «Арылахский наслег» Верхнеколымского улуса; сел Сайылык и Май муниципального образования «Мэйикский наслег» Верхневилюйского улуса; село Арылах «Арылахский наслег» Чурапчинского улуса; село Дайа-Амгата муниципального образования «Дайа-Амгинский наслег» Таттинского улуса; село Тамалакан муниципального образования «Тамалаканский наслег» Верхневилюйского улуса; село Дюллюкю муниципального образования «Дюллюкюнский наслег» Верхневилюйского улуса; село Эйик муниципального образования «Шологонский национальный наслег» Оленекского улуса; село Техтюр муниципального образования «Техтюрский наслег» Хангаласского улуса; село Харбалах муниципального образования «Магасский наслег» Верхневилюского улуса; село Джаргалах муниципального образования «Верхне-Бытантайский наслег» Эвено-Бытантайского национального улуса; село Урицкое муниципального образования «Урицкий наслег» Олекминского района; село Кюбяинде муниципального образования «Югюлятский наслег» Вилюйского улуса – приняли закреплённое республиканскими законами решения о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на своих территориях.

Соответствующие законы 25 апреля 2017 года приняты в ходе XXVIІІ (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) под председательством Александра Жиркова.

С докладом о проекте закона «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Техтюр муниципального образования «Техтюрский наслег» Хангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) выступил глава муниципального образования Николай Ефимов.

Муниципальное образование «Техтюрский наслег» наделено статусом сельского поселения Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 173-3 №353-111 «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)».

Административный центр село Техтюр расположен на левом берегу реки Лена в 35 км от центра улуса г. Покровска, и 42 км от столицы республики г. Якутска. Транспортное сообщение: автобусное по маршруту № 111 Покровск-Техтюр-Покровск 3 раз в день, круглогодично. Связь с улусным центром и другими населенными пунктами осуществляется автотранспортом.

По состоянию на 1 января 2017 года в наслеге проживает: 782 человек, из них мужчины — 277, женщин — 303, дети — 202, трудоспособное население – 287.

По специфике существования и развитию отраслей народного хозяйства наслег относится к сельскохозяйственным. Основное население имеет тесную связь с сельским хозяйством (скотоводством). Так, в сельском хозяйстве заняты – 41, в бюджетной сфере – 87, в личном подсобном хозяйстве -229.

В целях внедрения здорового образа жизни среди населения и подрастающего поколения, предупреждения совершения правонарушений, установления благоприятной социальной обстановки наслежный Совет депутатов муниципального образования «Техтюрский наслег» Хангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) соответствии п.1 ст.18 Устава муниципального образования, с учетом мнения населения по итогам опроса населения, проведенного 27-28 февраля 2017 года, принял решение о внесении на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проекта закона Республики Саха (Якутия) «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Техтюр муниципального образования «Техтюрский наслег» Хангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия)».

Уточняющие вопросы главе муниципального образования Николаю Ефимову задали народные депутаты республики Ирина Енторова и Петр Аммосов. Так, были затронуты вопросы, касающиеся обстоятельств распространения суррогатной алкогольной продукции, внедрения отдельной программы занятости населения.

Далее с докладом о проекте закона «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территориях сел Сайылык и Май муниципального образования «Мэйикский наслег» Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия)», инициированном наслежным Советом депутатов Мэйикского наслега Верхенвилюйского улуса Республики Саха (Якутия), выступил глава наслега Михаил Хаччагаев на якутском языке.

Село Сайылык Верхневилюйского улуса — сельский населенный пункт, центр муниципального образования «Мэйикский наслег», расположен в 70 км к северу от улусного центра с. Верхневилюйск.

В настоящее время по статистическим данным на 01.01.2016 год общая численность населения составляет 667 человек, из них мужчин — 245, женщин — 221, из них детей школьного возраста — 101, детей дошкольного возраста — 100.

В наслеге имеются МБОУ «Мэйикская общеобразовательная школа», детский сад «Күнчээн», КДУ «Мэйикский центр досуга», модельная библиотека-филиал, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почты, котельная филиала «ГУП ЖКХ PC (Я)», два магазина, ветеринарный пункт.

Фактически на данный момент продажей алкогольной продукции никто не занимается, ранее реализацией алкогольной продукции занимался филиал магазина ПО «Хоро».

В целях воспитания здорового образа жизни среди молодежи и подрастающего поколения, предупреждения совершения правонарушений, установления благоприятной социальной обстановки на территории муниципального образования «Мэйикский наслег» принято решение обратиться с соответствующей законодательной инициативой с целью установления полного запрета розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования.

После завершения выступления народный депутат Якутии Иннокентий Васильев задал несколько уточняющих вопросов руководителю Управления РС (Я) по лицензированию и осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции Матвею Лыткину. Он уточнился, благодаря проведению ряда антиалкогольных кампаний, включающих в себя меры по снижению потребления алкоголя среди населения, сколько всего торговых точек удалось закрыть. Руководитель управления ответил, что в 2015 году закрылись 1459 магазинов, в 2016 году — 1134. На сегодняшний день – 862. Объем реализации алкогольной продукции сократился на 7,6%. По официальной статистике количество алкогольных отравлений, повлекших за собой летальный исход, сократилось на 40%.

Все 16 законопроектов «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территориях отдельных населенных пунктов и муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия)» были рассмотрены в постоянном комитете Ил Тумэна по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры под председательством Виктора Федорова.

В связи с тем, что по каждому законопроекту имеются положительные заключения государственно-правового управления Госсобрания, Правительства республики, Прокуратуры Якутии, Управления Минюста по Республике Саха (Якутия), постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам местного самоуправления народные депутаты республики поддержали проекты законов, внесённые наслежными Советами депутатов, и приняли законопроекты о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории шестнадцати населённых пунктов Якутии в первом и окончательном чтении.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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