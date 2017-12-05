В Якутии эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен на 17%

По данным еженедельного мониторинга на 48 неделе (27 ноября – 3 декабря) на территории Республики Саха (Якутия) отмечается превышение показателей заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 17,2% и соответствует текущему периоду года.

Из числа заболевших ОРВИ около 86% приходится на детей до 14 лет, среди них наибольший удельный вес составляют дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения, и неорганизованные дети до 2 лет.

По городу Якутску показатель заболеваемости ОРВИ не превышает уровня прошлой недели и остается ниже эпидемического порога, рассчитанного на этот период. Среди детей с 3 до 6 лет регистрируется незначительное превышение эпидпорогов среди детского населения.

Лабораторно обследовано за отчетную неделю 78 человек. По результатам вирусологического мониторинга доля положительных находок остается на стабильном уровне, в основном определяются вирусы не гриппозной этиологии (вирус парагриппа, РС-вирус, аденовирус, риновирус, коронавирус), сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).