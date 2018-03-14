В Якутии эпидемия ОРВИ: В 10 школах вновь объявлен карантин

В Якутии за неделю ОРВИ заболели более 8 тысяч человек, половина из них проживает в Якутске. Данные об этом размещены на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

«По данным еженедельного мониторинга, за неделю (с 5 по 11 марта) в республике за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось более 8 тысяч человек. Из них 46,3% заболеваемости приходится на Якутск», – говорится в сообщении.

Более 86 процентов заболевших – дети до 14 лет, подчеркнули в ведомстве.

Представитель Окружной администрации Якутска Яна Кардашевская заявила News.Ykt.Ru, что число заболевших не превышает эпидемический порог. «Вопросы, связанные с введением карантина в школах, решает санитарно-противоэпидемическая комиссия города Якутска. В ближайшие дни заседание такой комиссии не планируется», – сказала Кардашевская.

Она отметила, что на данный момент карантин введен в девятнадцати классах десяти школ Якутска. «Общего карантина не планируется, но его [карантин] вводят точечно, если в классе заболели 20 процентов детей», – пояснила представитель администрации.

Ранее общий карантин в школах и детсадах Якутска вводили с 3 по 13 февраля.