В Якутии энерготарифы для юрлиц и предпринимателей с 1 июля снижаются

С 1 июля на Дальнем Востоке начнется выравнивание тарифов на электроэнергию для юридических лиц и предпринимателей. В Якутии предполагается уменьшить платежи для бизнеса на 58%.

«Это исторический момент для республики, ДФО и России в целом — впервые снижаются тарифы на электроэнергию на значительной территории страны», — подчеркнула председатель Госкомцен региона Антонина Винокурова.

Механизм выравнивания тарифов до среднероссийского уровня не потребует бюджетных затрат, поскольку предполагает переложить ценовую нагрузку на потребителей центральной части страны. При этом речь не идет о населении.

В настоящее время Федеральной антимонопольной службой произведен расчет субсидий на выравнивание тарифов. Среди регионов Дальнего Востока наибольшие вливания ожидают Якутию — 15,6 миллиарда рублей.

«Такой размер субсидий позволит снизить тарифы для прочих потребителей на 58%, то есть больше чем наполовину», — отметила Винокурова.

Она напомнила, что правительство РФ поддержало главу республики Егора Борисова, который предложил ввести в действие новые тарифы не с 1 июля, а с начала года. Таким образом, предприятия республики получают с перерасчетом возможность закрыть годовой платеж за электроэнергию уже с середины текущего года.

Кроме того, на федеральном уровне была одобрена инициатива правительства республики сделать перерасчет тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение. В связи с этим Госкомцен своевременно откорректировал тарифы на коммунальные услуги, которые в основном сложились в диапазоне 10%. Наибольший эффект от снижения тарифов получат крупные предприятия, малый и средний бизнес, заявляют в ведомстве.

«Сокращение затрат у крупных промышленных предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса позволит снизить себестоимость продукции и услуг, даст толчок развитию местного производства, которое является для руководства республики приоритетной задачей», — резюмировала Винокурова.