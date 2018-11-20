В Якутии экс-министр попал под штраф

Прокуратура Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности.

Установлено, что Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), вопреки требованиям Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», нарушило сроки оплаты по 19 исполненным контрактам.

Причиной нарушения сроков оплаты явилось позднее направление министерством заявок о финансировании в финансовый орган.

Неоплата в срок контрактов повлекла существенное нарушение прав субъектов предпринимательства.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении должностного лица, занимавшего на тот период должность министра здравоохранения Республики Саха (Якутия), дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд).

По постановлению Управления федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

В настоящее время задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности погашена в полном объеме.

Постановление органа административной юрисдикции не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.