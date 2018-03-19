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19 марта 2018, 19:57
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В Якутии экс-глава муниципалитета предстанет перед судом

Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшей главы  муниципального образования  «Легойский наслег»  Усть-Алданского района Республики Саха (Якутия). Обвиняемой вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и 22 эпизода преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Следствием установлено, что глава наслега, желая улучшить свое материальное состояние, используя свое служебное положение, совершила хищение бюджетных средств, предназначенных для благоустройства, жилищного, дорожного, коммунального, сельского хозяйства и рыболовства, культуры, кинематографии и средств массовой информации, а также для других целей.

Как установили следователи, глава предложила знакомым предпринимателям заключить с муниципальным образованием фиктивные договоры на оказание услуг без фактического их исполнения.

В последующем по указанию обвиняемой сотрудниками администрации составлялись и передавались ей подложные документы о якобы выполненных работах, которые обвиняемая утверждала подписью и печатью.

Предприниматели, получая на свои  расчетные счета денежные средства, передавали их главе, которая распоряжалась ими по своему усмотрению.

За время нахождения обвиняемой в должности главы муниципального образования «на бумаге» были проведены работы по ремонту  площади Славы  села Кептени и  автодороги, по утилизации свалки в селе Хомустах,   по ремонту спортивного зала  села Кептени, по строительству  временных питомников  для бродячих собак и другие.

Следователи установили, что таким образом обвиняемая совершила хищение денежных средств на общую сумму  более 1 миллиона 400 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемая не признала вину в совершенных преступлениях, однако следствием собрано достаточное количество доказательств, которые легли в основу обвинительного заключения.

19 марта 2018 года с утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия).

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Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ  Надежда Дворецкая.
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