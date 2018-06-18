В Якутии двое мужчин погибли, надышавшись угарным газом

Двое молодых мужчин 1994 года рождения задохнулись насмерть в гараже в Нерюнгри Нерюнгринского района Якутии. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил источник.

В СУ СК России по РС (Я) подтвердили данный факт и сообщили, что проверка следователя началась.

Предварительно установлено, что молодые люди ремонтировали автомобиль и задохнулись угарными газами. Сейчас проводится экспертиза.