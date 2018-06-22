В Якутии двое мужчин из мести избили полицейского

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух жителей села Кысыл-Сыр. Мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья).

Следствием и судом установлено, что 6 сентября 2017 года инспектор ДПС ГИБДД отдела МВД России по Вилюйскому району при исполнении своих обязанностей в п. Кысыл-Сыр в ходе проверки автомашины «Урал» выявил нарушение водителем правил дорожного движения – мужчина управлял транспортным средством без водительского удостоверения.

В отношении нарушителя инспектором ДПС был составлен административный протокол, и в последующем мужчина привлечен к административному штрафу в сумме 5 тысяч рублей.

Через две недели в ночное время нарушитель и его приятель увидели возвращавшегося с дежурства инспектора ДПС и из чувства мести нанесли ему несколько ударов по лицу, причинив кровоподтеки, перелом носа, сотрясение головного мозга. Данные телесные повреждения, согласно заключению медиков, расцениваются как средней тяжести вред здоровью.

Собранные следователем доказательства после изучения в суде стали основой для вынесения в отношении обвиняемых приговора. В зависимости от роли каждого они приговорены к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года и 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.