В Якутии двое мужчин до смерти избили своего приятеля

Собранные Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух жителей поселка Кысыл-Сыр, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 18 ноября 2017 года в одной из квартир жилого дома, расположенного в поселке Кысыл-Сыр, трое мужчин распивали спиртные напитки.

В ходе застолья между ними произошел конфликт, при этом двое обвиняемых нанесли по различным частям тела потерпевшего множественные удары руками и ногами, а также металлической монтировкой.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Позже злоумышленники были задержаны. В ходе предварительного следствия они неоднократно меняли показания – на первоначальной стадии расследования оба признали вину и рассказали об обстоятельствах произошедшего. Но впоследствии изменили тактику, перекладывая вину друг на друга.

Однако следователи восстановили картину произошедшего в полном объеме и собрали достаточное количество доказательств вины обвиняемых, которые легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда от 28 мая 2018 года подсудимые признаны виновными и в зависимости от роли и личности каждого осуждены к наказанию в виде 9 и 11 лет лишения свободы с отбыванием в колониях строгого и особого режима соответственно.