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13 апреля 2017, 13:13
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В Якутии два самосвала провалились под лед. Погиб водитель

Колымским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Среднеколымском районе проводится процессуальная проверка по факту провала под лед на озере Сойбалах двух самосвалов «Камацу»  и гибели одного из водителей.

По данным следствия, транспортные средства  следовали по направлению в Чукотский автономный округ и перевозили металлические конструкции. При этом вес транспортных средств значительно превысил разрешенную для проезда ледовой переправы массу.

После произошедшего водитель одного из транспортных средств смог выбраться на поверхность, второму мужчине это не удалось.

В настоящее время следователем по данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
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