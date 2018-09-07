В Якутии досрочно проголосовали более 4 тысяч человек

В Якутии продолжается досрочное голосование. По состоянию на 6 сентября проголосовали 4042 человека. Об этом ЯСИА сообщили в ЦИК республики.
Отметим, что досрочно голосуют жители отдаленных населенных пунктов, оленеводы, золотодобытчики, рыбаки и другие. Чтобы добраться до избирателей, используются как наземный, так и авиационный транспорт. До более чем тысячи избирателей работники территориальных избирательных комиссий добираются на самолетах и вертолетах.
Досрочное голосование началось 19 августа, всего проголосовать должны более 4 тысяч человек в 27 районах Якутии.
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