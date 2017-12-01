В Якутии допущены к эксплуатации три  ледовые переправы

Согласно актов комиссии по контролю проверки грузоподъемности и освидетельствования переправы на льду с 01.12.2017 г. допущены к эксплуатации 3 ледовые переправы:

республиканского значения:

в Амгинском районе «Амга — Усть-Мая» р. Амга до 8 тонн;

в Усть-Майском районе «Усть-Мая — Эльдикан» р. Алдан до 10 тонн;

муниципального значения в Нюрбинском районе «Мирный-Накын» р. Марха до 60 тонн.

Так же допущено повышение грузоподъемности на 2 ледовых переправах:

республиканского значения в ГО «г. Якутск», Мегино-Кангаласском районе «Хатассы — Павловск» р. Лена до 5 тонн;

муниципального значения в Верхнеколымском районе «Зырянка — Затон», р. Ясачная до 16 тонн.

Всего с нарастающим итогом эксплуатируется 18 ледовых переправ:

Государственная инспекция по маломерным судам республики напоминает: необходимо пользоваться только оборудованными ледовыми переправами и выполнять требования информационных знаков, установленных перед выездом на переправу: скоростной режим, дистанцию и особенно — требование дорожного знака «Ограничение массы».

За пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, полыньи, трещин, наледей, припорошенных снегом.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я)