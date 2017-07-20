В Якутии добыли сразу два крупных алмаза

«АЛРОСА» добыла крупные алмазы — по 110 карат и 75 карат.

Особо крупный кристалл весом почти 110 карат добыли на обогатительной фабрике №3 Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО) 18 июля. Двумя днями ранее на обогатительной фабрике № 14 Айхальского ГОКа был добыт алмаз весом более 75 карат.

Как отмечается в сообщении компании, оба кристалла, по предварительной оценке, ювелирного качества. Они имеют форму октаэдра и содержат незначительные включения. При этом один из алмазов обладает соломенно-желтоватым оттенком. Через несколько дней драгоценные камни поступят в центр сортировки алмазов «АЛРОСА», где их изучат и на каждый оформят специальный паспорт.