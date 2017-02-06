В Якутии добыли крупный алмаз

Одна из российских добывающих компаний сообщает о добыче кристалла массой 110,84 карата на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината (АГОК).

Кристалл октаэдрического габитуса со сноповидно-занозистой штриховкой. имеет размеры 25,5х16,0х22,0 мм. На гранях узоры обратнопараллельных тригональных впадин. Отмечаются внутренние секущие трещины в промежуточной и приповерхностной зонах. Алмаз прозрачный с желтым оттенком.

Разработка трубки «Юбилейная» ведется открытым способом с 1989 года. На это месторождение приходится основной объем добычи Айхальского ГОКа. Запасы «Юбилейной» согласно кодексу JORC оцениваются на уровне 98 млн каратов алмазного сырья и обеспечивают добыча алмазного сырья до 2030 г.

Айхальский горно-обогатительный комбинат осуществляет добычу алмазов на следующих объектах: карьеры «Юбилейный» и «Комсомольский», подземный рудник «Айхал». В 2016 году в АГОКе добыто 12,2 млн каратов алмазов.