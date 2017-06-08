В Якутии директору фирмы выписан крупный штраф

Прокуратура Кобяйского района провела проверку исполнения законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

Установлено, что в рамках реализации республиканской программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» в декабре 2015 года между администрацией МО «Поселок Сангар» и ООО «Северагростроймонтаж» заключено 2 муниципальных контракта.

Их предметом выступило приобретение квартир для 31 семьи в новых многоквартирных домах, застройщиком которых является данное общество. Срок исполнения контрактов установлен к 20.11.2016 года.

Однако, в нарушение законодательства о закупках, руководителем общества должных мер по своевременному выполнению муниципальных контрактов не принято. Обязательства по передаче квартир в муниципалитет в установленный срок не исполнены, что привело к существенному нарушению прав граждан, подлежащих переселению из аварийного фонда.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении руководителя общества два административных дела по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).

Суд согласился с позицией прокурора и наложил на директора ООО «Северагростроймонтаж» штрафы в общей сумме свыше 5 млн.рублей.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами.