В Якутии директор конного завода похитил 1,2 млн рублей?

Прокуратура Нюрбинского района провела проверку в АО «Конный завод им. Ст. Васильева».

Установлено, что в период 2015 года генеральный директора общества К. в целях хищения вверенных ему денежных средств, заключил с двумя индивидуальными предпринимателями подложные договора о купле-продаже лошадей. На основании данных подложных документов на расчетные счета индивидуальных предпринимателей перечислены денежные средства в сумме 1 млн. 200 тыс. рублей, которые впоследствии обналичены и переданы генеральному директору общества. Похищенными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрении в отношении генерального директора общества Нюрбинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенных средств с использованием служебного положения в особо крупном размере)

В настоящее время по уголовному делу ведется предварительное расследование, оно находится на контроле прокуратуры Нюрбинского района.