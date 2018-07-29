В Якутии действует 62 лесных пожаров в зоне контроля

По состоянию на 29 июля на территории 3 муниципальных образований действует 5 лесных пожаров на общей площади 35 845 га, в т.ч. лесной – 25 490 га, нелесной – 10 355 га. Из них локализован 1 пожар на общей площади – 12 000 га: в т.ч. лесной — 7 000 га, нелесной — 5 000 га. Вчера ликвидировано 4 пожара на общей площади 10 492 га, в т.ч 6 184 га лесной, 4 308 га нелесной.

На тушении пожаров всего задействовано 392 человек (в т.ч. ПДПС -270, из них резерв ФБУ-186, местное население — 76, лесничество -14, ПХС – 32,) и 26 единиц техники, в том числе 2 бульдозера, 14 тракторов.

В зоне контроля действует 62 лесных пожара на общей площади – 1 322 260 га, по которым приняты решения КЧС и ОПБ РС(Я) по приостановлению работ по тушению.

С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 498 лесных пожаров на общей площади 2 059 69, 79 гектаров. Приняты меры по тушению 164 лесных пожаров, пройденная огнем площадь составляет 104 510,79 га.