В Якутии действует 28 лесных пожаров

Обстановка с лесными пожарами на территории РС (Я)

По оперативным данным на утро 11 августа в Республике Саха (Якутия) действует 28 природных пожаров, ведутся работы по тушению 3 лесных пожаров в обслуживаемой зоне на общей площади 212 гектар и в зоне контроля действует 25 пожаров на площади 694 018 гектар.

Всего в тушении задействовано 123 человека и 12 единиц техники. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров.

Все мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Оборудованы минерализованные полосы, имеются естественные преграды. Кромки пожаров со стороны населенных пунктов отработаны. Все населенные пункты прикрыты подразделениями пожарной охраны. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В целях профилактики лесопожарной обстановки в течении суток работают патрульно-манёвренные, патрульные и патрульно-контрольные группы. Выставлены поста, ограничивающие допуск населения в леса. Продолжается работа по выявлению виновных лиц на ранее обнаруженных лесных пожарах.

За сутки отобрано и исследовано 9 проб атмосферного воздуха в населенных пунктах, граничащих с лесными пожарами. По результатам проведенных отборов проб атмосферного воздуха, предельно-допустимая концентрация вредных веществ не превышена. Задымление в населенных пунктах не наблюдается, запах дыма не ощущается.

Справочно: Обслуживаемая зона природных пожаров — территория лесного фонда, на которой принимаются необходимые меры по тушению лесных пожаров.

Зона контроля лесных пожаров — устанавливаются органами исполнительными власти в пределах их компетенции, расположенных на труднодоступных и удаленных территориях, в которых в обязательном порядке принимаются необходимые меры по тушению лесных пожаров только при угрозе населенным пунктам или объектам экономики. В случае когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен, осуществляется на основании решения соответствующей Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти.