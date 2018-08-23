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Происшествия
23 августа 2018, 10:00
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В Якутии действует 23 природных пожара

         По оперативным данным на утро 23 августа в Республике Саха (Якутия) действует 23 природных пожара.

На территории четырех муниципальных образований введен «Особый противопожарный режим»: Нюрбинского, Сунтарского, Кобяйского, Намского районов.

Все мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Оборудованы минерализованные полосы, имеются естественные преграды. Кромки пожаров со стороны населенных пунктов отработаны. Все населенные пункты прикрыты подразделениями пожарной охраны. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В целях профилактики лесопожарной обстановки в течение суток организована работа 14 патрульно-манёвренных, 25 патрульных и 11 патрульно-контрольных групп, так же организовано взаимодействие с 65 старостами.

За сутки отобрано и исследовано 7 проб атмосферного воздуха в населенных пунктах, граничащих с лесными пожарами. По результатам проведенных отборов проб атмосферного воздуха, предельно-допустимая концентрация вредных веществ не превышена.

Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров.

На базе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РС (Я)» организована работа межведомственного оперативного штаба и рабочей группы Главного управления по контролю над обстановкой с природными пожарами.

Всего в тушении задействовано 18 человек и 4 единиц техники, в том числе 2 воздушных борта.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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