В Якутии действует 21 природный пожар

По оперативным данным на утро 30 августа в Республике Саха (Якутия) действует 21 природный пожар.

На территории двух муниципальных образований введен «Особый противопожарный режим»: Нюрбинского, Сунтарского районов.

Все мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Оборудованы минерализованные полосы, имеются естественные преграды. Кромки пожаров со стороны населенных пунктов отработаны. Все населенные пункты прикрыты подразделениями пожарной охраны. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В целях профилактики лесопожарной обстановки в течение суток организована работа 5 патрульно-манёвренных, 8 патрульных и 9 патрульно-контрольных групп, так же организовано взаимодействие с 63 старостами.

За сутки в трех районах отобрано и исследовано 7 проб атмосферного воздуха в населенных пунктах, граничащих с лесными пожарами. По результатам проведенных отборов проб атмосферного воздуха, предельно-допустимая концентрация вредных веществ не превышена.

Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров.

На базе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РС (Я)» организована работа межведомственного оперативного штаба и рабочей группы Главного управления по контролю над обстановкой с природными пожарами.