В Якутии детские пособия повышены в 1,5 раза

Размер детских пособий увеличили в 1,5 раза в Якутии. Кабинет министров региона принял постановление «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» в соответствии с новым законом, который был принят парламентом Якутии 22 ноября в части реализации апрельского указа Егора Борисова. Об этом сообщил министр труда и социального развития Александр Михеев, передает корреспондент НВК «Саха».

«С учетом новых требований величина пособия на ребенка будет увеличена в 1,5 раза. Назначения начнутся уже в декабре, буквально через 10 дней. Все управления соцзащиты обязаны принимать заявления от граждан, чтобы им сделали переназначение. Тем семьям, которые с середины декабря по 31 марта осуществят переназначение по новому порядку, будет произведен перерасчет с 1 июля 2017 года», – сказал он.

При назначении будут учитываться все виды доходов членов семьи.

«Перед всеми управлениями соцзащиты поставлена задача максимально принять все заявления, осуществить назначения и, чтобы эту меру поддержки получили те семьи, которые в этом нуждаются», – добавил министр.

На сегодня выплаты ежемесячного пособия получают 102 тысячи человек.