В Якутии дети подожгли стог сена

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

28 августа 2018 г. в 14.39. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание стога сена на ул. Копырина с. Усун-Кюель Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения — через пять минут, горело сено. В результате пожара сено повреждено на площади 120 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара — детская шалость. Виновник и ущерб устанавливаются.