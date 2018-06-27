В Якутии депутат скрыл доходы и лишился мандата

Прокуратура Олекминского района провела проверку предоставления депутатами представительных органов местного самоуправления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Установлено, что депутатом наслежного Совета муниципального образования «Абагинский наслег» не представлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, данные сведения им не представлены также на свою супругу и несовершеннолетних детей, что является нарушением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

По результатам проверки прокуратура района внесла представление об устранении нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, полномочия депутата, грубо нарушившего требования закона досрочно прекращены в связи неисполнением требований Федерального закона «О противодействии коррупции».