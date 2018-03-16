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Культура & Образование
16 марта 2018, 19:10
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В Якутии День работников культуры отметят декадой

Весна богата профессиональными праздниками работников разных областей культуры. Традиционно мы отмечаем День памятников и исторических мест, дни театра, поэзии, музеев, кино, книг, архива и библиотек. И вот с 2007 года отмечается День работника культуры, объединяющий всех работников культуры: и театров, и кино, и музеев, и библиотек, и клубов и т.д.
Этот праздник является прекрасным поводом для того, чтобы отдать должное многим поколениям работников культуры, деятелей искусства – настоящим подвижникам и энтузиастам, которые внесли значимый личный вклад в духовное возрождение народа.
В этом году принято решение с 20 по 30 марта организовать по всей республике Декаду ко Дню работника культуры, посвященную планируемому в ноябре 2018 года II Республиканскому форуму «Духовный потенциал общества в инновационном развитии Якутии» и этим дать старт подготовительной работе к Форуму.
Декада торжественно откроется 20 марта в19:00 часов в здании Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона. После официальной части состоится гала – концерт «Несущие тепло солнца» с участием молодых деятелей, будущих работников культуры, которые в этот день покажут старшим коллегам и зрителям свои творческие способности и талант.
Так, в рамках данной декады состоится ряд культурных мероприятий практически во всех учреждениях нашей республики, на которые мы призываем общественность республики принять активное участие:
— Республиканский общественный конкурс народного признания «Имя культуры» пройдет по 5 зонам улусов и по номинациям:
— «Верность профессии» — яркие представители отрасли, проработавшие в сфере не менее 30 лет и внесшие личный вклад в развитие культуры и искусства и имеющие значительные достижения;
— «Прорыв в профессию» — молодые специалисты, ярко начавшие свою трудовую деятельность;
— «Овация» — авторы ярких событийных мероприятий, значительных проектов 2017 года;
— «Во благо культуры» — работники технических служб учреждений культуры, добросовестно и четко исполняющие свою работу и вносящие яркость и качество во все мероприятия учреждения;
— «Гордость села» — работники культуры муниципальных образований республики, завоевавшие уважение среди населения;
— «Меценат культуры» — меценаты, спонсоры, главы улусов и поселений, внесшие вклад в развитие культуры и искусства.
Победителей – номинантов выбирает население республики интерактивным голосованием на сервисе Zooma (сайт – WWW.ZOOMA.TOP, мобильное приложение) до 22 марта 2018 года, где выявятся 30 финалистов. Из финалистов компетентное жюри выбирает победителей по номинациям, а их имена мы узнаем 30 марта на закрытии Декады;
— 19-23 марта с 10:00-18:00 в Национальном художественном музее РС (Я) пройдут выставки «Афанасий Осипов»; «Поэтика пейзажей Виктора Петрова»; «Три сюжета эпохи».
— 20-30 марта — Выставка, посвященная Дню работников культуры – место: Национальная библиотека;
— 20-30 марта — Электронная (виртуальная) выставка на слайдах «История культуры Якутии» — место: национальный архив
— 20-30 марта — Тематическая экскурсия «Деятели искусства в произведениях Афанасия Осипова» — место: Картинная галерея академика А.Осипова;
— 20 марта 17:00 ч. — Концерт симфонической музыки «Парад увертюр» симфонического оркестра «Symphonica ARTica», дирижер Н. Базалева – ДШИ №1 г. Якутска;
— 20-23 марта — Якутск — Мегино-Кангаласский улус — Чурапчинский улус — Таттинский улус — Старт акции «Творческий десант ветеранов культуры и искусства». Старшее поколение деятелей сцены будет проводить мастер – классы для юных дарований и делиться своим огромным опытом.
— 21 марта с 10.00-18.00 ч.- Передвижная выставка «Первая народная артистка РСФСР и ЯАССР А.И. Егорова» — Ытык-Кюельский литературно-художественный музей-заповедник «Таатта»;
— 21 марта 17:00 ч. — «Музыкальная энциклопедия» концерт симфонического оркестра «Symphonica ARTica», дирижер П. Васьковский – ДШИ №1 г. Якутска;
— 21 марта 18:00 ч. — Спектакль «Наара суох» И. Гоголева — Саха театр;
— 22 марта 09:30 ч. — Презентация проектов РООО «ИЛИН», ярмарка социальных проектов общественных организаций и граждан. Съезд Регионального объединения общественных организаций «ИЛИН» — Саха театр;
— 22 марта 11:00 ч. — Спектакль «Эллэй Боотур», Алтан Сарын, реж. Андрей Борисов — Саха театр;
— 22 марта 18:00 ч. — Юбилейный вечер народного артиста РС (Я) Владимира Заболоцкого – Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона;
— 22 марта 18:30 ч. — “Лучшие на бис”: Концерт ансамбля Виртуозы Якутии – Нерюнгри;
— 23 марта 15:00 ч. — Встреча деятеле й культуры с руководством республики — Зал Республики ДП-1;
— 23 марта 18:30 ч. — “Лучшие на бис”: Концерт ансамбля Виртуозы Якутии – Алдан;
— 23 марта 15.00 ч. — “Ырыа-тойук тыкаарам, ыллыах-туойуох, гитарам…” – музыкально-поэтический вечер, посвященный к Международному дню поэзии и Дню работника культуры — Якутский государственный литературный музей им. П.А. Ойунского;
— 23 марта 12:00 ч. — Праздничный концерт, посвященный Дню работников культуры — Якутская Балетная Школа им.А.Н. Посельских;
— 23 марта 16.00 ч. — Открытие юбилейной выставки художника — керамиста Н.Н. Шарапова, посвященная 90- летию со дня рождения -Национальный художественный музей РС(Я);
— 23 марта 15.00 ч. — Открытие выставки и мастер-класс по лоскутной мозаике народной мастерицы Дарии Козловой — Музей музыки фольклора народов Якутии;
— 23 марта 18:00 ч. — «Культурный фейерверк»: праздничная программа — ГВА Туймаада;
— 23 марта – 7 апреля 10:00 – 18:00 ч. — Выставка становления и развития якутского театра «Театры Якутии: путь к театру Олонхо»- Исторический парк «Россия — моя история»;
— 23,24,25 марта 18:00 ч. — Премьерный спектакль «Чайка» Е. Корниловой-Мягкой — Русский театр;
— 23 — 30 марта — Выставка «Хомусисты – отличники культуры» — Музей и центр хомуса народов мира;
— 23-30 марта 11:00, 15:00 ч. — Цирковое представление «Доктор Айболит» — Цирк;
— 24-25 марта 11.00 ч. — Показ кинофильмов о деятелях культуры Республики Саха (Якутия) — Исторический парк «Россия моя история» ;
— 24-28 марта — Республиканский театральный фестиваль “САТА” – Нюрба;
— 25 марта 11:00 ч. — Спектакль ГТОиБ «Сказки старика Сээркээн Сэсэнэ» мюзикл для детей З. Степанова – Борогонцы;
— 25 марта 18:00 ч. Опера ГТОиБ В. Ксенофонтова «Тиэтэйбит» Борогонцы;
— 25 марта 17:00 ч. — Торжественный вечер, посвященный Дню работников культуры — Саха театр;
• Концерт лучших коллективов «Грани алмазного края»
• Чествование лауреатов звания «Лучший коллектив» и «Лучший работник»
— 25 марта 10:00-17:00 ч. — День открытых дверей. Бесплатный вход на все выставки — Якутский музей им. Емельяна Ярославского с филиалами, Национальный художественный музей РС(Я) с филиалами
— 25 марта 10.00-18.00 ч. — ХIХ-ые республиканские детские спортивные игры на снегу «Хаар, хаар барахсан!» — Ленский государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Дружба»;
— 27 марта 11:00 и 18:00 ч. — Спектакль «Кустук» Н. Лугинова — Саха театр;
— 27 марта 17:00 ч. — Торжественный концерт, посвященный Международному дня театра — Мирнинский театр;
— 27-28 марта — ХХI республиканское совещание молодых писателей Республики Саха (Якутия) — Большой зал ДП;
— 28 марта 12:00 ч. — Спектакль «Алиса в стране чудес» Л. Кэролла — Саха театр;
— 28 марта 17:00 ч. — Концерт хоровой музыки «Как прекрасен этот мир», хормейстер Л. Шумилова – ДШИ №1 г. Якутска;
— 28-30 марта 10.00 ч. — Ресурсно-проектный центр Республиканский конкурс учащихся хореографических отделений ДШИ «СЕВЕРНЫЙ ARABESQUE», приуроченный искусству русского балета;
— 29 марта 11:00 ч. — Музыкальная сказка М. Раухвергера «Красная шапочка» — ГТОиБ;
— 29-31 марта 18:00 ч. — Спектакль «Тёлкё» Н. Якутского — Саха театр;
-30 марта 17:00 ч. — Моно-спектакль “Кётёбун” А. Титигирова — Театр юного зрителя;
— 30 марта 18:00 ч. — Спектакль «Деревья умирают стоя» А. Касона, реж. А. Ларичев (г. Иваново) — Русский театр;
— 30 марта — Ресурсно-проектный центр Республиканский конкурс для учащихся ДШИ «Молодые дарования Якутии» (заочный);
— 30 марта 15:00 ч. — ЗАКРЫТИЕ ДЕКАДЫ КО ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ, посвященной II республиканскому форуму «Духовный потенциал общества в инновационном развитии Якутии». Подведение итогов Республиканского конкурса «Имя культуры» — Зал Дома правительства 2.

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Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)
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