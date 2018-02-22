В Якутии чиновник ответит за взятку авиабилетами

Прокуратура Республики Саха (Якутии) провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Установлено, что руководитель одного из отделов Ленского управления Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору получил от руководителя поднадзорной организации взятку в виде приобретения авиабилетов по маршруту Якутск – Москва — Якутск для него и 3-х членов его семьи за утверждение акта осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей, а также согласование разрешений на постоянный допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки на объекте «Здание пассажирского терминала аэропорта г. Якутска», которое не соответствовало проектной документации.

Прокуратура направила по данному факту материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

Кроме того, указанное должностное лицо, без фактического осмотра объекта, расположенного в г. Мирном, заведомо зная, что объект строительства не отвечает установленным требованиям энергосбережения, за получение денежного вознаграждения в размере 150 тыс. рублей от заместителя директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, совершил незаконные действия, направленные на необоснованную выдачу обществу разрешения на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по преступлению, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, взятки за незаконные действия (бездействие).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, ход расследования находится на контроле прокуратуры республики.