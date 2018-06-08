В Якутии четырех депутатов лишили мандата

Прокуратура Хангаласского района провела проверку предоставления депутатами представительных органов местного самоуправления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Установлено, что рядом депутатов наслежных Советов муниципальных образований «Мальжагарский 1-й наслег», «Мальжагарский 2-й наслег», «Мальжагарский 5-й наслег» не представлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, данные сведения им не представлены также на свою супругу и несовершеннолетних детей, что является нарушением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

По результатам проверки прокуратура района внесла представления об устранении нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, полномочия 4 выборных лиц, грубо нарушивших требования закона досрочно прекращены в связи с утратой доверия.