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27 июня 2017, 14:36
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В Якутии задарили двукратного чемпиона Европы по боксу и его тренера!

Во время проведения Ысыаха Туймаады республику облетела радостная весть – якутский боксёр Василий ЕГОРОВ во второй раз в своей спортивной карьере завоевал титул чемпиона Европы по боксу. В составе национальной сборной Российской Федерации на ринге в украинском Харькове Василий провёл три боя, в которых одержал победу. В тот же день в своей странице в Instagram молодого боксёра с убедительной победой поздравил глава Якутии Егор БОРИСОВ, передал слова благодарности и поздравлений от всех земляков.

В торжественном чествовании заслуженного мастера спорта России, двукратного чемпиона России и двукратного чемпиона Европы по боксу Василия Егорова, состоявшемся сегодня, 27 июня, от имени главы Якутии с яркой победой поздравил руководитель Администрации главы и правительства республики Фёдор БОРИСОВ. Он отметил, что якутяне с волнением следили за боями своего земляка. «Бои были напряжёнными, соперники очень сильными», – отметил Фёдор Борисов. Но Василий своим мастерством, упорством и целеустремлённостью подтвердил право быть первым, завоевав золотую медаль в весе до 49 кг.

Фёдор Борисов подчеркнул, что Василий успешно продолжает славные традиции якутской школы бокса. «Бокс – зрелищный вид спорта. Это спорт мужественных людей. Якутяне очень любят этот вид спорта, поскольку наши прославленные боксёры – Георгий БАЛАКШИН, Василий ЕГОРОВ и другие – не перестают радовать своих болельщиков на протяжении многих лет, благодаря таким одарённым тренерам как Артур ПАХОМОВ», – сказал руководитель Администрации главы и правительства республики и пожелал ярких побед, здоровья и благополучия.

За особый вклад в социально-экономическое развитие республики, заслуги в области физической культуры и спорта, пропаганду олимпийского движения, высокие спортивные достижения Фёдор БОРИСОВ вручил Василию ЕГОРОВУ знак отличия «Гражданская доблесть» и единовременное вознаграждение в размере 600 тыс. рублей. За подготовку чемпиона Европы по боксу юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией» с единовременным вознаграждением в размере 300 тыс. рублей вручён заслуженному тренеру Якутии, главному тренеру республики по боксу Артуру ПАХОМОВУ.

Кроме того, сертификат на 600 тыс. рублей Василию ЕГОРОВУ и на сумму 300 тыс. рублей его тренеру А.И. ПАХОМОВУ вручил президент Федерации бокса Якутии, генеральный директор «РИК» Пётр АЛЕКСЕЕВ.

Триумфатор Василий ЕГОРОВ рассказал, что подготовка к участию в Чемпионате Европы началась с января. Команда была очень сплочённой, боксёры поддерживали друг друга. «Я был первым номером в рейтинге, поэтому провёл на ринге три боя. Первый бой боксировал с хозяином ринга, украинским боксёром Назаром КУРОТЧИНЫМ и убедительно выиграл со счётом 5:0. В полуфинальном поединке встретился с представителем Белоруссии Евгением КОРМИЛЬЧУКОМ. Выиграл также со счётом 5:0. А в финале мне противостоял боксёр из Англии Галал ЯФАЛ. Это очень сильный и физически крепкий боксёр, все три раунда шёл напролом. Старался выиграть за счёт быстроты, правильной работы на ногах, но я одержал победу и стал двукратным чемпионом Европы. Отрадно, что выиграл золото в день национального праздника Ысыах», – рассказал Василий ЕГОРОВ.

Министр спорта республики Георгий БАЛАКШИН отметил, что Василий ЕГОРОВ провёл яркие и красивые бои, был «основным забойщиком» и одним из первых выиграл Чемпионат Европы.

«Будучи сам спортсменом, знаю, что сложнее не выиграть, а подтвердить своё звание. Василий второй раз выиграл Чемпионат Европы. Хорошо отозвался о выступлении В. ЕГОРОВА главный тренер сборной Российской Федерации по боксу Олег МЕНЬШИКОВ. Будем ждать успешного выступления нашего боксёра на Чемпионате мира в Германии», – сказал министр и пожелал хорошо отдохнуть, зарядиться энергией родной Якутии.

Тренер Артур ПАХОМОВ сообщил, что будет готовить Василия к боям на Чемпионате мира, проведение которого запланировано в конце августа – начале июня в Гамбурге.

Выступающие подчеркнули, что Василий ЕГОРОВ своими уверенными победами вдохновляет молодых якутских спортсменов на занятия спортом, пожелали ему уверенных побед на боксерских турнирах различного уровня.

 

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Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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