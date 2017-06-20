В Якутии частный пилот бесплатно доставил следственно-оперативную группу

Сегодня в торжественной обстановке в МВД по Республике Саха (Якутия) чествовали частного пилота воздушного судна МИ-2 авиационного клуба «Покровитель» Алексея СИДНИНА.

В самый разгар ледохода в ОМВД по Хангаласскому району поступила информация о совершенном убийстве в отдаленной местности района.

Перед следственно-оперативной группой встала трудная задача – ведь все водные и наземные пути были отрезаны.

Полицейские искали любые возможные пути решения в создавшейся обстановке. Ведь, когда совершено преступление, первые часы являются решающими в его расследовании.

На помощь территориальному органу внутренних дел откликнулся Алексей Сиднин, который незамедлительно обеспечил сотрудникам полиции авиаперевозку.

Врио министра внутренних дел республики полковник полиции Константин НЕУСТРОЕВ вручая благодарственное письмо, отметил твердую гражданскую позицию авиатора и тот неоценимый вклад, который Алексей Сиднин внес в расследование уголовного дела.