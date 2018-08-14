В Якутии бухгалтер, укравшая два миллиона бюджетных средств, получила условный срок

Прокуратура Олекминского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. К.

По версии следствия, обвиняемая, занимая должность ведущего бухгалтера одного из муниципальных бюджетных учреждений, в течение длительного периода времени из корыстных побуждений, изготовив с использованием программы «1-С – бухгалтерия» поддельные платежные поручения о выполнении работ по ведению бухгалтерского учета, ремонтных работ в СДК, работ по пошиву костюмов и занавесей, работы хореографа, закупе товаров для нужд СДК, организации детского досуга, строительству фигур из снега, которые не проводились, похитила путем обмана денежные средства в размере 1 млн. 961 тыс. рублей из бюджета МО «Олекминский наслег», которыми распорядилась по своему усмотрению, потратив на личные нужды.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд, принимая во внимание полное признание подсудимой своей вины, возмещения ею причиненного ущерба в полном объеме, активном способствовании в раскрытии и расследовании преступления, назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.