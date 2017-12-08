В Якутии будут судить вахтовиков, несколько раз переехавших медведя «Уралом»

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению трех мужчин в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства) по факту незаконной добычи хищного зверя на территории Булунского района Якутии.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужила видеозапись, размещенная в сети Интернет в декабре 2016 года, на которой была запечатлена сцена жестокой расправы над бурым медведем – несколько мужчин на двух автомашинах марки «Урал», заметив хищника, несколько раз переехали его автомашинами, после чего один из мужчин забил хищника металлическим ломом.

На тот момент, когда видеозапись стала достоянием гласности, следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, однако в ходе расследования, тщательного изучения всех обстоятельств совершенного преступления, действия злоумышленников были переквалифицированы.

Установлено, что событие произошло 9 мая 2016 года на территории Булунского района Якутии. Мужчины, которые на тот момент являлись работниками геологоразведочной партии «Западно-Якутская геофизическая экспедиция» филиала АО «Якутскгеофизика», на двух автомобилях марки «Урал» следовали по тундровой местности в направлении места дислокации партии.

На участке местности между поселками Джавджан и Тикси они заметили бурого медведя и решили его добыть, при этом заведомо зная о незаконности охоты на бурого медведя и не имея соответствующего разрешения.

В связи с тем, что у них не было оружия, мужчины договорились поохотиться при помощи подручных средств и, догнав хищника, колесами двух транспортных средств попеременно переехали его пять раз. Когда хищник оказался зажат между двух автомашин, один из обвиняемых нанес ему 13 ударов металлическим ломом по голове, что повлекло смерть животного.

В последующем тушу животного погрузили в автомашину, доставили в лагерь и, разделав, употребили в пищу.

В ходе расследования проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, направленных на установление личностей участников незаконной охоты и их местонахождения, а также иных значимых обстоятельств произошедшего.

Под тяжестью собранных доказательств по уголовному делу обвиняемые признали вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме и возместили причиненный ущерб.

По результатам расследования уголовное дело направлено в суд для принятия решения.

По результатам расследования в адрес руководства АО «Якутскгеофизика» направлено представление о необходимости тщательного подбора кадров для работы на предприятии.