В Якутии будут присуждать звание «Заслуженный журналист»

В ходе XXXVIII (очередного) пленарного заседания парламента Якутии народные депутаты рассмотрели во втором чтении проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственных наградах Республики Саха (Якутия)».

В 12 субъектах Российской Федерации уже предусмотрены такие звания – заслуженный журналист определенного субъекта, в том числе в 8 национальных республиках, 2 областях, 2 краях. И аналогичное звание в скором времени будет присуждаться на федеральном уровне.

Проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственных наградах Республики Саха (Якутия)» внесен в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в соответствии с частью 1 статьи 62 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) в качестве законодательной инициативы Главы Республики Саха (Якутия).

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2004 года 135/1-3 № 275-III «О государственных наградах Республики Саха (Якутия)» государственные награды учреждаются Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по представлению Главы Республики Саха (Якутия).

Ежегодное число лиц, награждаемых почетным званием «Заслуженный журналист Республики Саха (Якутия)», будет установлено за счет ежегодной квоты награждаемых почетным званием «Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия)» работников средств массовой информации и печати.

Учреждение почетного звания Республики Саха (Якутия) «Заслуженный журналист Республики Саха (Якутия)» будет способствовать признанию заслуг журналистов в развитии гражданского общества, социальной и экономической сферы Республики Саха (Якутия).

Внесено в приложение 2 к Закону Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2004 года 135/1-3 № 275-III «О государственных наградах Республики Саха (Якутия)» изменение, дополнив его пунктом 31 следующего содержания: «31. «Заслуженный журналист Республики Саха (Якутия)».».

Народные депутаты, ознакомившись с проектом закона, приняли в окончательном чтении.