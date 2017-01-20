В Якутии будут ежегодно выделять 100 млн. руб. 100 наслегам республики

На встрече с главами всех сельских и городских поселений, муниципальных районов и городских округов республики Егор Борисов дал поручение министерству сельского хозяйства и продовольственной политики предусмотреть 100 млн. рублей на поддержку занятости малоимущих в поселениях, обеспечение их живностью, создание подсобных и крестьянских хозяйств, организацию сбора и переработки дикоросов. Ежегодно эти средства будут направляться по ста наслегам.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики дано указание изменить порядок выделения средств на софинансирование работ, предусмотренных трехлетними Планами благоустройства территорий населенных пунктов. При этом разрешить поселениям оказывать помощь малоимущим семьям при благоустройстве своих усадьб и домов за счет этих средств.

«В целом в этом году сумма материальной поддержки увеличена, будет распределятся по поселениям для повышения адресности. В первом полугодии необходимо подготовить механизмы, а во втором уже начать оказывать помощь. Это будет началом реальной поддержки категориям населения, испытывающим трудности», — нацелил присутствующих Егор Афанасьевич.